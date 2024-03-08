الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصرع شخصين والبحث عن آخرين فى انهيار عقار من 3 طوابق بالإسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

لقي شخصان مصرعهما في انهيار عقار مكون من 3 طوابق، بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، وجارٍ البحث عن آخرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بانهيار عقار

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غرب، مكون من 3 طوابق.

انتقال الأمن

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، ومسئولو حي غرب إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخصين، وتم انتشالهما من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بانهيار أجزاء من عقار

كما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من العقار رقم 12 شارع عبدالخالق، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولو الحي والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من 4 طوابق علوية، وانهيار شرفة شقة بالطابق الرابع، وذلك دون حدوث إصابات. 

إزالة المناطق الخطرة

من جهتها، قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إنه تم إزالة الأجزاء المعلقة التي تمثل خطورة داهمة على المارة، مشيرة إلى أنه سيجري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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