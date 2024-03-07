الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية

انهيار منزل
انهيار منزل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار اجزاء من عقار قديم دون حدوث اصابات، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتحفظ علي ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.


بلاغ بانهيار اجزاء من عقار

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من العقار رقم 12 شارع عبد الخالق، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولي الحي والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من 4 طوابق علوية، وانهيار شرفة شقة بالطابق الرابع، وذلك دون حدوث إصابات. 

إزالة المناطق الخطرة

ومن جهتها؛ قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إنه تم إزالة الأجزاء المعلقة التي تمثل خطورة داهمة على المارة، وإنه سيجري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تشكيل لجنة هندسية إنهيار اجزاء عقار قديم بالاسكندرية

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