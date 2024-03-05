إحالة أوراق عاطل للمفتى تعدى على نجلة زوجته بالإكراه فى الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، رئيس المحكمة، إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم، بعد اتهامه بالتعدي على المجني عليها نجلة زوجته بالإكراه.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار خالد عبدالسلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بمحل سكنهم، بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، قيام المتهم " س.ع.ص" عاطل، حال كونه زوج والدة المجني عليها "م.م.ع"، 17 سنة، وأنه متولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين ما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتعدى عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح وهددها بالقتل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.