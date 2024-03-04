الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة والنصب على مدرس والاستيلاء علي أمواله.


وكان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مدرس، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكي قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مليون و500 ألف جنيه لمقابلة أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع فيس بوك، لتبديل المبلغ المالي بعملات أجنبية، فوجئ بحضور سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص وقاموا بإنزاله من سيارته مُدعين بأنهم رجال الشرطة، وقاموا باصطحابه داخل الميكروباص، والاستيلاء منه على المبلغ المالي وهاتفه محمول.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم وضبط والسيارة المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام أحدهم بإيهام المُبلغ بإمتلاكه عملات أجنبية، واتفق معه على تبديلها بالعملات المحلية وعقب وصول المجني عليه للمكان المُتفق عليه قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن مبلغ مليون ومائة ألف جنيه، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

حبس تشكيل عصابي للنصب المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بالاسكندرية النيابة العامة

مواد متعلقة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري مخدرات في الإسكندرية

المشدد 15 سنة لجزار يتاجر في المخدرات بالإسكندرية

التحقيق مع عصابة "شرطة مزيفة" للنصب على المواطنين في الإسكندرية

السجن المشدد لعاطل تعدى على طفلة فى الإسكندرية

التحقيق في إصابه عامل بحروق بسبب مشاجرة لخلافات الجيرة بالإسكندرية

حبس عاطل لحيازته 23 كيلو حشيش بالعامرية فى الإسكندرية

حبس عاطلين حاولا ترويج حشيش وهيروين فى الإسكندرية

المشدد للمتهمين بقتل جامع قمامة طلب منهما ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

موعد إعلان الجدول النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2024

تقدم كبير فى مفاوضات الهدنة وعقبات طفيفة.. ماذا حدث فى مباحثات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

أحمد موسى يفجر مفاجأة فى قضية طالبة العريش نيرة صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير