تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة والنصب على مدرس والاستيلاء علي أمواله.



وكان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مدرس، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكي قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ مليون و500 ألف جنيه لمقابلة أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع فيس بوك، لتبديل المبلغ المالي بعملات أجنبية، فوجئ بحضور سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص وقاموا بإنزاله من سيارته مُدعين بأنهم رجال الشرطة، وقاموا باصطحابه داخل الميكروباص، والاستيلاء منه على المبلغ المالي وهاتفه محمول.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم وضبط والسيارة المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام أحدهم بإيهام المُبلغ بإمتلاكه عملات أجنبية، واتفق معه على تبديلها بالعملات المحلية وعقب وصول المجني عليه للمكان المُتفق عليه قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن مبلغ مليون ومائة ألف جنيه، وقرروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.