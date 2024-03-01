حبس عاطلين حاولا ترويج حشيش وهيروين فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازتهما لكمية من حشيش والهيروين.

كما طلبت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بالاتجار وتريج المواد المخدرة على عملائهما مُتخذين من المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض وميزان حساس، وبمواجهتهما أيدا بما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

السجن المؤبد لموظف للاتجار في المواد المخدرة

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 3110 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

نتائج التحقيقات

كشفت التحقيقات، عن أن التحريات توصلت الي قيام المتهم "أ.م.ح" مندوب حجز إداري، من محافظة سيناء بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار حال تردده علي منطقة العامرية مستخدمًا سيارة.

تم إلقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طرية حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوالين تبين احتواؤهما على 329 طرية حشيش، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.