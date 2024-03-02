المشدد 15 سنة لجزار يتاجر في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 26759 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

ضبط المتهم

كشفت التحقيقات قيام المتهم "ح.ح.م"، جزار، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار حال استقلاله سيارة، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بدواسة المقعد المجاور للسائق علي جوال بلاستيكي تبين أنه يحوي عدد 119 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وكانت قد قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 23 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهم أثناء تواجده بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على 23 كيلو جرام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.