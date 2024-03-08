قرار جديد من النيابة بشأن عاطل انتحل صفة طبيب أسنان في الإسكندرية

قررت النيابة العامه بالاسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب أسنان وممارسة المهنة بدون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على بطاقات إثبات شخصية خاصة به وشهادات مزورة والأدوات المستخدمة.

معلومات سرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة البحيرة، بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته المهنة بموجب أوراق "مزورة" من خلال عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، واستخراجه لعدد 4 بطاقات رقم قومي بمهن مختلفة بموجب مستندات مزورة من بينها حاصل على بكالوريوس طب أسنان.



ضبط شهادات مزورة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ضبط حال ممارسته مهنة طبيب أسنان داخل العيادة وبحوزته أصل شهادة الثانوية العامة، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، بطاقة الرقم القومي "جميعها بلسمه ومزورين" - أجهزة ومعدات وأدوات خاصة بطب وجراحة الفم والأسنان.



اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته لتلك المهنة داخل العيادة محل الضبط بموجب شهادات مزورة وسابقة عمله كمساعد طبيب أسنان، ما مكنه من ممارسة المهنة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم.

انتحال صفة طيبة وإدارة منشأة طبية

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز سيدة على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بانتحال صفة طيبة وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص من الجهات المتخصصة، والتحفظ على أدوية ومنشطات جنسية محظور تداولها خاصة بالسيدات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة بانتحال صفة طبيبة تجميل القوام على خلاف الحقيقة.

وتم مداهمة العيادة وتبين أنها عيادة طبية خاصة للتجميل ونحت القوام "بدون ترخيص" وتم استصدار قرار بالغلق الإدارى لها.

ألقي القبض على مالكتها وتبين أنها تنتحل صفة طبيبة، وبتفتيشها عثر على كمية من الأدوية المهربة غير مرخصة عبارة منشطات جنسية للسيدات محظور تداولها.