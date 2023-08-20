الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحقيق مع عاطل انتحل صفة طبيب بشري وأجرى عمليات جراحية في الإسكندرية

عاطل
عاطل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول ضبط عاطل، بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب بشري علي خلاف الحقيقه وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية، وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات، والتحفظ علي الأدوات المستخدمة والهاتف المحمول الخاص به.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خلالها انتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث والتوصل اليه وتم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وبتفتيشه عثر بحوزته على “2 هاتف محمول ومبلغ مالى وعدد من الأدوات الطبية”.
وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لمزاولة نشاطه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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