زوجة الشهيد محمود زيادة تروى لحظات مؤثرة فى حياته.. وتشكر الرئيس السيسى

شكرت بسمة عبدالنبي، زوجة الشهيد المقدم محمود طلعت زيادة، الضابط بالقوات المسلحة، والذي استشهد في العملية الشاملة بجبل الحلال وسط سيناء يوم 22 أبريل 2018 ضد الإرهابيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، على الاهتمام الدائم بأسر الشهداء وأبناء الشهداء في جميع المناسبات، مثمنة حرص الرئيس على دعم أبنائهم مع بدء المدارس وكل المناسبات.

وأضافت عبدالنبي أنها تكون سعيدة بسبب التحدث عن زوجها الشهيد في احتفالات يوم الشهيد، وإبراز الدور الذي قدمه في سيناء، متابعة: "حقيقي الرئيس بيكون معانا في الفرح والحزن، لأنه فعلًا حاسس بوجعنا ومهتم بأهالي الشهداء".

وقالت إن "آخر مكالمة مع الشهيد كانت قبل استشهاده مباشرة، في الساعة ٩:٢١ صباحًا، فيما استشهد هو في الساعة ١٠ صباحًا أثناء مداهمة بجبل الحلال، وعرفت الخبر الساعة ٢:٣٠ ظهرًا، عندما تلقيت اتصالًا من والدته وكنت وقتها في الأسانسير ولم أجبها وانتظرت حتى أصعد شقتي، ومع فتح باب الشقة لقيت مليكة ابنتي كان عندها وقتها 3 سنين وكام شهر، وتالية سنتين، بيقولولي (الحقي يا مامي بابي مات) طبعًا مش في دماغي كلامها، ثم وجدت والدتي بتعيط وبتقول يا حبيبي يا ابني، مجاش في بالي إنه محمود، لقيت أخويا بيقول تقريبا اتصاب، وقتها جلست على الأرض بكلم نفسي، لحد ما اتصلت والدته وأكدت الخبر".

وروت زوجة الشهيد موقفًا قبل استشهادة بيوم واحد، إذ كان في إجازة وأخبرهم بحدوث هجوم على كتيبته وكان متأثرًا جدًا، وقالت له: "الحمد لله إنك مكنتش موجود معاهم"، فرد نصًا: "حد يكره الشهادة.. دي مصر"، متابعة: "وقتها فضلت أبصله وساكتة، وعندما حان وقت السفر وراجع الشغل الساعة 6 صباحًا فضل يبص للبنات ويبوسهم وهما نايمين، وجه عند باب الشقه باس راسي، وقالي خلي بالك من نفسك إنتي والبنات، مكانش عايز يمشي طول الأسبوع ده قبل الاستشهاد".

زوجة الشهيد المقدم محمود