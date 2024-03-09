السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

الأهالي يشيعون جثامين ضحايا عقار الورديان المنهار غرب الإسكندرية

من الحدث
من الحدث

شيع العشرات من أهالى منطقة الورديان غرب الإسكندرية، جثامين 4 من ضحايا عقار الورديان القديم الكائن بشارع السبكي متفرع من شارع القفال بمنطقة الورديان المنهار الذين لقوا مصرعهم أسفله، إلى مثواهم الأخير بمقابر أم كبيبة غرب المحافظة.

تشييع جثامين ضحايا عقار الورديان

وتسلم أسر الضحايا جثامين ذويهم من مشرحة مستشفى جمال حمادة، وذلك بعد الحصول على تصريح جهات التحقيق المعنية فى الحادث والتي صرحت بدفن جثامين المتوفيين بعد وصول تقرير الطب الشرعي لاستبيان سبب الوفاة.

كما أدى أسر الضحايا وأقاربهم وذويهم وجيرانهم صلاة الجنازة على جثامين المتوفيين من مسجد أبو عمر بمنطقة الورديان غرب المحافظة، بالقرب من منزلهم وذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة العصر، قبل أن يتم توجيه الجثامين إلى مقابر الأسرة بمقابر أم كبيبة.

كانت قد قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسه لمعاينة اثار انهيار عقار قديم بمنطقة الورديان المأهول بالسكان والذي تسبب في مصرع 4 اشخاص وأصابه سيدة، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بانهيار عقار قديم

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بانهيار عقار ووجود ضحايا ومصابين فى العقار رقم رقم 20 بشارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود متوفين وهم احمد فخر الدين وهالة احمد فخر الدين  تم نقلهم لمشرحة جمال حماده، وتامر احمد فخر تم نقله لمشرحة راس التين، وعطيات محمد كمال الدين، تم نقلها لمشرحة كوم الشقافة، كما تم نقل المصابه روحية احمد فخر الدين، الي
مستشفي جمال حماده.

انتقال الأجهزة الأمنية

كانت قد انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولي الحي وتم الدفع ب 4 سيارات للدفاع المدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية مأهول بالسكان وصادر له القرار رقم 65 لسنة 2023 بهدم الطابقين العلويين وترميم الأرضي والأول، وأن العقار انهار حتى سطح الأرض باستثناء أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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الاهالي يشيعون ضحايا عقار الورديان القديم غرب الاسكندرية الورديان القفال السبكي

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