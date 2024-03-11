قرار جديد بشأن سيدة أجنبية تروج لـ"الدعارة" عبر فيسبوك بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز سيدة على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي الهاتف المحمول لفحصه.

بلاغ لضباط حماية الأداب

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد برصد إحدى السيدات بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

القبض عليها

تم تحديدها وتبين إنها تحمل جنسية إحدى الدول، وألقي القبض عليها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة المُشار إليها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه فنيا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.