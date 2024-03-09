السبت 09 مارس 2024
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"هل هلالك".. أسواق الإسكندرية تتزين بياميش رمضان والبلح الصعيدي يتصدر (صور)

أسواق البلح والياميش
أسواق البلح والياميش بالإسكندرية

ساعات قليلة تفصلنا على استقبال أيام الرحمة والخير، شهر رمضان المبارك، حيث تستعد الأسر لاستقبال الأيام المباركة بالعديد من الطقوس والعادات الرمضانية، التي من أبرزها شراء التمر والبلح وياميش رمضان.

ومع بدء العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم أجرت "الدستور" جولة بأسواق الإسكندرية لرصد أنواع الياميش والبلح التي يقبل عليها  الأهالي ورصد الأسعار والأنواع المختلفة.

يقول محمود نظمي أحد التجار بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، إن هذا العام تتنوع المعروض في البلح والياميش من حيث الاسعار والأنواع المصري والمستورد، مشيرًا إلى أن انواع البلح منها  الصعيدي والغزالي والوادي، والزبيب المصري من أفضل الأنواع وأكثرهًا شراءً.

وأضاف أن الأنواع تشمل المصري والسوري والتركي والإيراني، من أصناف الزبيب والمشمشية والقراصيا، التين وجوز الهند، وقمر الدين، فضلا عن انواع البلح التي تتميز بالاصناف المختلفة وأبرزها الصعيدي والغزالي والأسواني، بالإضافة إلى الشبح والسعودي وتمر الوادي.

وأوضح أن الأسعار البلح هي بلح سعودي 80 جنيه، بلح غزالي 45، بلح صعيدي أنواع 40،45، 50 جنيه، أسواني 45، 35 جنيه، بلح الشبح 70جنيه، بلح الوادي 60، 70 جنيه، جوز هند ناعم، 140، جوز هند كامل الدسم 200 جنيه، نصف دسم 148 جنيه سوداني محمص 120الكيلو، سوداني نيئ 100 جنيه الكيلو.

أما أنواع وأسعار الياميش فهي: مشمشية احجام، 360، 460، 480 جنبه، تين تركي 400 جنيه، قرصيا احجام، 300، 360، 400 جنيه، زبيب إيراني 200، 220، 240 جنيه الكيلو، زبيب مصري 160، 180، 200 جنيه الكيلو، لوز مقشر 540 جنيه، بندق مقشر 660 جنيه، بندق بقشره 200 جنيه الكيلو، لوز بقشره 200 جنيه، عين الجمل بقشره 240 جنيه، بالإضافة إلى تمر هندي الكيلو 100 جنيه، كركديه 220 و240 جنيه للكيلو، فول بلدي 60 جنيه، عدس أصفر 80 جنيه.

وأشار السيد عبد العزيز، أحد أصحاب محلات الياميش، إلى أن بدء فرش الياميش يكون مع منتصف شهر شعبان، وذلك ليكون هناك فرصة للأهالي للشراء، ويستمر ذلك خلال شهر رمضان ولكن بعض التجار تبدء في النصف الثاني  من رمضان ببدء تجهيزات أصناف العيد من الحلويات والبسكوتات مع استمرار عرض البلح والسوداني والهروب والمكسرات.

وأضاف أن آخر أيام في شهر شعبان يزداد الإقبال على شراء الياميش أو استكمال الشراء وتلك هي فرحة شهر رمضان الذي ينتظرها الجميع بشراء السلع والأكلات الرمضانية المرتبطة بالشهر المبارك.

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شهر رمضان المبارك العادات الرمضانية ياميش رمضان التمر والبلح هل هلالك أسواق الإسكندرية

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