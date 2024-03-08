حملات تموينية موسعة لضبط المخالفات بأسواق الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليماته بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

ووجهت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد، عدة حملات بأنحاء المحافظة أسفرت عن تحرير 29 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها "8 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف لاشتراطات السلامة والحماية المدنية ومصادرة 227 اسطوانة بوتاجاز مختلفة الأحجام وتحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بدون تصريح من الجهات المختصة ومصادرة 6 اسطوانات حجم منزلى وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

تموين المنتزة

قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة الأستاذ رضا حسن مدير الادارة واشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٢٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٢١ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

تموين شرق

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة، بحملات أسفرت عن تحرير ٢١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضر حيازة تمور بدون مستندات دالة على الحيازة وتم مصادرة كمية ١٢٥ علبة زنة العلبة الواحدة ٧٠٠ جم وتحرير ١٠ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق وتحرير ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين وسط

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة واشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد وتحرير ٣ محاضر لثلاجات حفظ المواد الغذائية مخالفين وتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن بيع السلع الغذائية بالأسواق وتحرير ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين العامرية

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة الأستاذ حسن داود مدير الادارة واشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن وتحرير ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضر عدم الإعلان عن بيع السلع الغذائية بالأسواق وتحرير ٦ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين العجمي

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة وفريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن وتحرير ١٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف وتحرير ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ١١ محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين غرب

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٣٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير ٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ١٠ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.