الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 188 محضر تمويني متنوع خلال حملة موسعة بالإسكندرية

المخابز
المخابز

أصدر المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة بتكثيف الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة لضبط الأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

ووجهت إدارة الرقابة بمديرية التموين برئاسة مؤنس محمد، حملة أسفرت عن تحرير 50 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، وبإشراف أحمد على رئيس الرقابة، بحملات أسفرت عن تحرير 38 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير 26 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير 9 محاضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان وبإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، بحملات أسفرت عن تحرير 32 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمنفذ من منافذ مشروع جمعيتى مخالف وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين بيع سكر بسعر أزيد وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية و4 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين  أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود وبإشراف إبراهيم مرسال  رئيس الرقابة، بحملات أسفرت عن تحرير 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لأحد محلات العلافة لحيازته أرز مجهول المصدر وتخريز كمية 300 كجم وتحرير محضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٧ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة وفريق العمل التابع لها  بحملات أسفرت عن تحرير 15 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، بحملات أسفرت عن تحرير 30 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 11 محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تموين الإسكندرية حملات موسعة المحافظة لضبط المخالفات مديرية التموين

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