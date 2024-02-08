ضبط طن ملح مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالإسكندرية

قاد فريد شوقى مدير إدارة تموين شرق الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة تموينية موسعة على الأسواق، لمواجهة المتلاعبين بجودة السلع.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ علي الكميات والأصناف عدد 200 كرتونة مكرونه داخل كل كرتونه 20 كيس زنه الكيس الواحد 400 جم بإجمالي كميه طن ونصف مكرونه مجهوله المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مشروعيه حيازتها.

كما تم ضبط ومصادرة 50 شيكارة ملح زنه الواحدة 25 كجم بإجمالي طن و250 كجم مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات أو فواتير تدل على حيازتها وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية سارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له باكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة بحملات على نطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات بحيازته خامات بدون فواتير دالة على الحيازة ومجهولة المصدر وقد تم تحريز الكميات عدد ٢٨ شيكارة سكر زنه الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم وعدد ٢٦ شيكارة دقيق زنه الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم تقريبا استخراج ٧٢ وعدد ٣٥ شيكارة سميد زنه الشيكارة الواحدة ٤٩.٨٧ كجم تقريبا وعدد ٤٩ كرتونة بندق مقشر زنة الكرتونة الواحدة ١٠ كجم وعدد ١٢٤ علبة سمن وزن العلبة الواحدة ١١كجم، وعدد ٦٠ علبة سمن وزن العلبة الواحده ١٦ كجم وعدد ٢١ علبة سمن جاموسى وزن العلبة الواحدة ٢٠ كجم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.