ضبط نحو 19.5 طن أعلاف غرب الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق وخاصة أسواق الأعلاف.

حملة موسعة

قامت حملة تموينية مركزية مكبرة برئاسة حسن داود مدير إدارة العامرية ومحمد الشافعى مفتش إدارة العجمى بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وشرطة المسطحات ومديرية الزراعة بحملة تموينية مسائية بنطاق والتي أسفرت عن ضبط محل بيع أعلاف لإدارته نشاط بيع أعلاف بدون ترخيص وحيازته اعلاف بدون فواتير وتم التحفظ على كمية 8 طن ذرة صفراء وضبط محل بيع أعلاف لإدارته نشاط بدون ترخيص وحيازته أعلاف بدون فواتير دالة على الحيازة وتم التحفظ على وكمية 5 أطنان علف ماشية وضبط محل بيع أعلاف لإدارته نشاط بدون ترخيص وحيازته أعلاف بدون فواتير دالة على الحيازة وتم التحفظ على وكمية 2 طن علف ماشية وكمية 3 طن ذرة صفراء وكمية 2 طن علف حيواني وكمية 1 طن علف أغنام وكمية 500 كجم علف دواجن.

كما ضبط محل لبيع الاعلاف لإدارته نشاط بدون ترخيص وحيازته أعلاف بدون فواتير دالة على الحيازة وحيازته أعلاف منتهية الصلاحية وتم التحفظ على كمية 750 كجم علف حيواني وكمية 1.5 طن ذرة صفراء وكمية 700 كجم علف حيوانى منتهي الصلاحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز مدير مخزن أعلاف على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، والتحفظ على 64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأعلاف الحيوانية، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المخزن والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بداخله على 64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.