ضبط مواد بترولية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على حركة المواد البترولية المدعمة.

وشنَّت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبدالحميد، مدير التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له، حملات على نطاق المحافظة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بكمية ٢١٥٠ لتر سولار مدعم بدون تصريح للبيع بالسوق السوداء والتربح غير المشروع من أموال الدعم.

وتم تحرير محضر تصرف لمحطة تمويل وخدمة سيارات في كمية قدرها ١٥٠٠ لتر سولار مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.