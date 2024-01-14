"تموين الإسكندرية " يشن حملة موسعة لضبط الأسواق المخابز بالعامرية

شنت مديرية التموين في محافظة الإسكندرية حملة موسعة لضبط الأسواق والمخابز في العامرية، ضمت الحملة كلا من إبراهيم مرسال رئيس رقابة إدارة تموين العامرية، وخالد عوض مفتش رقابة المديرية.

وأسفرت عن تحرير ٤ محاضرانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات على أحد المخابز.



كما تم تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، وتحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجاير كليوباترا دون مستندات دالة على الحيازة داخل إحدى الممحصات بالعجمي وتم التحفظ على ٣٦ خرطوشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.



كان قد أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.



كما قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بحملات على نطاق المحافظة والتي أسفرت عن تحرير محاضر لمحالّ أدوات كهربائية لحيازتهم أدوات كهربائية مجهولة المصدر وتمت مصادرة الأصناف والكميات هي ١٣٠ لفة سلك، و١٥٠٠ بوش مفتاح كهرباء، و٢٤٠ مفتاحا قاطعا تيار، و١٠ لفات كابل و٦٠ كشافا كهربائيا، و١٤٠ لمبة ليد، و١٠ باريزو كهرباء.



كما تم الاشتراك مع إدارة تموين وسط، وتم ضبط ٢ طن سكر مجهول المصدر لعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.