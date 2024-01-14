مدير “تعليم الإسكندرية” يتابع انتظام سير العملية الامتحانية

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، وبحضور محمد سليمان مدير عام إدارة شرق، جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024.

واستهلّ مدير تعليم الإسكندرية، متابعة الامتحانات بتفقد لجان مجمع مدارس زهران الرسمية لغان مميز بإدارة شرق حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة العلوم فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية.

وأشاد بانضباط اللجان ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والتزام الموجه المقيم بكل مهامه المكلف بها.

وفي سياق متصل، تابع "أبوزيد" سير امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكترونية باستخدام أجهزة الحاسب اللوحي التابلت، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالامتحان الورقي، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية في الثانية عشرة ظهرًا.

كما أشاد بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة ووضوح ورقة الأسئلة وتنوع الأسئلة وفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية.

وكان قد افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية صباح اليوم الخميس الماضي، فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

وقال مدير المديرية، إن الجلسة الافتتاحية تأتي في إطار التوأمة والشراكة والتعاون المثمر مع شركة المياه والصرف الصحي تحت شعار "صحتهم مستقبلهم"، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء بضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياة والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه.