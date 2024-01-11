الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية ورئيس مياه الشرب يفتتحان فعاليات مشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه

اجتماع مشروع ترشيد
اجتماع مشروع ترشيد المياه بالإسكندرية

افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، فعاليات اللجنة التنسيقية العليا لمشروع التوعية بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وذلك بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية المستهدفة والأمن والتنمية المستدامة والتربية الاجتماعية.

وقال مدير المديرية إن الجلسة الافتتاحية تأتي في إطار التوأمة والشراكة والتعاون المثمر مع شركة المياه والصرف الصحي تحت شعار “صحتهم مستقبلهم”، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياة والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه.  

تركيب قطع المياه الموفرة بنسبة تزيد عن 70 % بمدارس المحافظة

وأكّد “أبوزيد” أنّ تعليم الإسكندرية يعي كافة أبعاد قضية المياه وينظم العديد من حملات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين في ضوء مسئوليته المجتمعية والتربوية تحت شعار “ كل نقطة بتفرق” مُشيرًا إلى قيام تعليم الإسكندرية بتركيب قطع المياه الموفرة بنسبة تزيد عن 70 % بمدارس المحافظة بالتعاون مع شركة المياه.

تدريب 300 مستهدف في 150 مدرسة

وأوضح في سياق متصل أن اللجنة استهدفت تدريب عدد من مدربي المدربين بالشراكة بين التربية والتعليم والمياه وفق برنامج ( TOT ) والتي تنطلق مطلع الأسبوع القادم، على أن يتولى فريق مدربي المدربين تدريب 300 مستهدف في 150 مدرسة من مدارس الإدارات المستهدفة، ويتم بلورة هذه البرامج التدريبية في صورة أنشطة تربوية هادفة  يمارسها الطلاب عن ترشيد المياه والمحافظة عليها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين لترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

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مديرية التربية والتعليم شركة مياه الشرب صحتهم مستقبلهم تعليم الإسكندرية ترشيد المياه

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