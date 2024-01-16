الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تموين الإسكندرية" يشن حملات على المخابز والأسواق لضبط المخالفات

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

جرى شن حملة تموينية مركزية برئاسة جمال عمار وكيل المديرية وعضوية حسن داود مدير إدارة العامرية وخالد عبد الفتاح المشرف بإدارة المنتزه بنطاق ادارة العجمى، والتى أسفرت عن تحرير محضر تصرف مخبز بلدى فى ٣٥ جوال دقيق بلدى زنة ٥٠ كجم بإجمالى ١٧٥٠ كجم دقيق وتحرير عدد ٧ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر انتاج خبز غير مطابق  للمواصفات الفنية وتحرير عدد ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجين وتحرير عدد  ٥ محاضر عدم وجود لوحة بيانات على المخابز وتحرير محضر توقف لمحطة بنزين  بدون إذن من الجهات المختصة.
 


كما تم تحرير محضر لبدال تموينى لعدم إعلانه عن أسعار السلع التموينية وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير دالة على الحيازة لصاحب محمصة وتم التحفظ على ١٥٠ علبة سجائر وتحرير محضر حيازة سجائر بدون فواتير دالة على الحيازة لصاحب ماركت وتم التحفظ على ١٢٠ علبة سجائر وتحرير محضر عدم اعلان عن اسعار السلع الغذائية لسوبر ماركت، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.


كان المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اصدر  تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

تموين الإسكندرية حملات تموينية المخابز والأسواق المخالفات التجارة الداخلية

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