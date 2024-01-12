الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات موسعة لضبط الأسواق بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

خبز ناقص الوزن

فقد قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام والعمل التابع له بحملات على نطاق المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير عدد ٧٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تموين المنتزه

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد على، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد ٤٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٨ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين لبقالين تموين للتوقف دون إذن مسبق من التموين وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف وتحرير عدد ١٥ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٢٣ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

تموين العجمي 
كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة وفريق العمل التابع لها  بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٩ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.  

تموين وسط

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة وإشراف الأستاذ أحمد هيبة، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد ٣٣ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد  ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد وتحرير عدد ٤ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين العامرية

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة الأستاذ حسن داود، مدير الإدارة وإشراف الأستاذ إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد ١٩ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين لبقالين تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين غرب

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار، رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٤ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين للتوقف دون إذن مسبق من التموين وتحرير محضر لبقال تموين لعدم الإعلان عن أسعار السلع الحرة وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السكر وتحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٤ محاضر سجائر مجهولة المصدر وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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