الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 7 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموين مكبرة بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وفي هذا السياق، وجهت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، اليوم الإثنين، عددًا من الحملات التموينية أسفرت عن تحرير محضر ضد مخزن لحيازة وتجميع سجائر مجهولة المصدر، ضُبط بداخله 3250 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

كما قامت إدارة المنتزة التموينية برئاسة رضا حسن  مدير الإدارة  و تحت إشراف الأستاذ أحمد على رئيس الرقابة ووائل كمال مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط حيازة وعرض للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة وتم مصادرة عدد 3940 علبة سجائر متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والمخالفات التموينية.  

قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة 612 علبة أنواع مختلفة و1800 فلتر سجائر مجهول المصدر وتحرر محضري عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية.

كما تم تحرير محضر ادارة مخبز سياحي بدون ترخيص من الجهات المختصة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تموين الإسكندرية حملات السجائر مجهولة المصدر تموين المنتزة تموين العجمى

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