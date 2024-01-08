الإثنين 08 يناير 2024
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حملات تموينية مكثفة بالعامرية لضبط مخالفات التلاعب بالسلع والأسعار

حملات تموينية مكثفة
حملات تموينية مكثفة بالعامرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

تموين العامرية

قامت إدارة العامرية التموينية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محلات الجملة لبيع المواد الغذائية لحيازته دقيق فاخر مجهول المصدر، ودون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 8 جوال دقيق 72٪ حر زنة 50 كجم بإجمالى وزن 400 كجم وعدد 25 جوال دقيق حر 72 ٪ زنة 25 كجم بإجمالى وزن  625 كجم.

كما تم ضبط أحد محلات بيع المنتجات البلاستيكية لحيازته رولات استرتش المستخدمة فى صناعة البلاستيك معبأة داخل كراتين بدون فواتير دالة على مصدرها، وتم التحفظ على 200 رول استرتش بلاستيك مجهول المصدر، تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وضبط سوبر ماركت لحيازته سجائر دون فواتير دالة على حيازتها، وتم التحفظ على 60 علبة سجائر أنواع مختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

حملات تموينية بمنطقة العامرية والسجائر السلع الغذائية التجارة الداخلية بالاسكندرية

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