السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سجائر ومواد غذائية مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالإسكندرية

حملة تموينية
حملة تموينية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

حيث شنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين حملات تموينية، والتى أسفرت عن ضبط محل لبيع السجائر والمواد الغذائية وذلك لقيامه بعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز عدد ٩٠٠ فلتر سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، وعدد ٢٤٥ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

كما تم ضبط عدد ٦٩ قطعة حلويات وبسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وضبط بازار لحيازته ١٩٢ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، وتم التحفظ على المضبوطات، وضبط محل وذلك لقيامه ببيع منتجات غذائيه منتهية الصلاحية، وتم تحريز عدد ٤٤ قطعة شيكولاتة وبسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط محمصة، وذلك لقيامها ببيع وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحريز عدد ١٤ قطعة حلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

حملات تموينية لضبط السجائر والمواد الغذائية مجهولة المصدر الاسواق بالاسكندرية

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