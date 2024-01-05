"تموين الإسكندرية" تشن حملات موسعة للحفاظ على الدعم وضبط الأسواق

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

تموين المنتزه

وقامت إدارة تموين المنتزه، برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وإشراف أحمد على رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير عدد ٤٩ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد ١٨ محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز إفرنج لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وتحرير عدد ٣ محاضر لبقالي تموين للتوقف دون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضرين توقف لمحطتي تموين سيارات دون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضري بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السكر، وتحرير عدد ٢١ محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٦ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

تموين العجمى

كما قامت إدارة تموين العجمي، برئاسة ريهام عبدالقادر، مديرة الإدارة، وفريق العمل التابع لها، بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير ٦٠ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٢٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضري بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير ١٢ محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير ١٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين وسط

كما قامت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وإشراف الأستاذ أحمد هيبة رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٠ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، وتحرير محضر بيع سكر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين العامرية

وقامت إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف الأستاذ إبراهيم رسلان رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقاليّ تموين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وتحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين غرب

قامت إدارة تموين غرب والجمرك، برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقاليّ تموين لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير ٤ محاضر سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر، وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.