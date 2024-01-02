تموين برج العرب يضبط مواد غذائية فاسدة

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية، بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية، حيث قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وتحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى:

ضبط سلع غذائية

ضبط مخزن مواد غذائية ببرج العرب لحيازتة سلع غذائية عليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية لها وتم ضبط والتحفظ على عدد ٣٠ شيكارة فول حصى زنة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالي كمية قدرها ٦٠٠ كجم بها ثقوب نتيجة تأكل السوس لها وعليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية.

كما تم ضبط عدد ١٧ شيكارة فلفل أحمر مطحون زنة الواحدة ٢٥ كجم باجمالي كمية قدرها ٤٢٥ كجم غير مدون عليها بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج وعليها علامات فساد ظاهري، وضبط عدد ١٠ شيكارة فول مدشوش زنة الواحدة ٢٥ كجم بإجمالي كمية ٢٥٠ كجم عليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية ووجود ثقوب نتيجة وجود السوس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.



كان المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، شدد الرقابة على المخابز والأنشطة المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

فقد قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات بأنحاء المحافظة والتى أسفرت عن الاتى: تحرير عدد ٣٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر انتاج خبز ناقص الوزن.



كما قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٥٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضرين لمخبزين شامى مخالفين وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة وتحرير محضر لمخزن مواد غذائية مخالف وتحرير محضربن لعدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة وتحرير عدد ١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٢٣ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة الأستاذ إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف الأستاذة ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الأتى تحرير عدد ١٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٧ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى تحرير عدد ٢٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى تحرير عدد ٣٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة وتحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.



كذلك قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف الأستاذ ابراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الأتى وتحرير عدد ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر انتاج خبز ناقص الوزن وتحرير عدد ٥ محاضر لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفين وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٨ محاضر عدن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٥ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة الأستاذ محمد العدوى مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الاتى: تحرير عدد ١١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.



وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الأتى وتحرير عدد ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لبقال تموين مخالف وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير عدد ١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة، تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.