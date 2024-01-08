الإثنين 08 يناير 2024
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تموين اسكندرية يُكثف حملاته لضبط مخالفات المخابز والأسواق

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

إدارة تموين العجمي

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة  بحملات تموينية والتى أسفرت عن تحرير محضر لمخبز بلدى لانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لمخبز بلدى لعدم وجود لوحة بيانات على المخبز، وتحرير محضر لمخبز بلدى لعدم نظافة ادوات العجين، وعدد 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع بالأسواق، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

ضبط زيت

كما تم تحرير محضر لحيازة  وتجميع عدد 15 جركن زيت هيدروليك CH -68 زنة الجركن  الواحد 16 لتر وذلك باجمالي 240 لتر بدون فواتير ويوجد  عليهم استيكرات سهل المحو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.


وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة،  و تحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدى مفتشة الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بحملات تموينية والتى أسفرت عن ضبط محل لبيع السجائر والمواد الغذائية وذلك لقيامه بعرض وبيع سجائر مجهوله المصدر ومنتجات غذائيه منتهيه الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك الادمي، وتم تحريز 900 فلتر سجائر مجهول المصدر وغير مصحوب بالفواتير الداله على حيازته، و245 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالفواتير الداله على حيازتها.

كما تم ضبط 69 قطعة حلويات وبسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وضبط  بازار لحيازته 192 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها وتم التحفظ على المضبوطات، وضبط محل وذلك لقيامه ببيع منتجات غذائيه منتهية الصلاحية، وتم تحريز 44 قطعة شيكولاتة وبسكويت منتهية الصلاحيه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط محمصة وذلك لقيامها ببيع وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم تحريز 14 قطعة حلوي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تموين إسكندرية المخابز والأسواق تموين وسط تموين العجمى

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ضبط سجائر ومواد غذائية مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالإسكندرية

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