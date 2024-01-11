الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طنى سكر وأدوات كهربائية فى حملات موسعة بالإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وشنَّت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبدالحميد، مدير التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له، حملات على نطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير محاضر لمحلات أدوات كهربائية لحيازتهم أدوات كهربائية مجهولة المصدر.

وتم مصادرة الأصناف والكميات الآتية: ١٣٠ لفة سلك، ١٥٠٠ وش مفتاح  كهرباء، ٢٤٠ مفتاح قاطع تيار، ١٠ لفات كابل، ٦٠ كشافًا كهربائيًا، ١٤٠ لمبة ليد، و١٠ باريزة كهرباء.

كما تم الاشتراك مع إدارة تموين وسط، وتم ضبط ٢ طن سكر مجهول المصدر لعدم الاحتفاظ بالمستندات الداله على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تموين الإسكندرية طن سكر وأدوات كهربائية حملات موسعة التموين و التجارة

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