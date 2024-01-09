"تموين الإسكندرية" يشن حملات لمراقبة أسعار السلع بالأسواق

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وشنت إدارة غرب والجمرك التموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وتحت إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة وسعد حسانين مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بنطاق الادارة، حملات والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على عدد ٣٥٦ علبة سجائر، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كان أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة العامرية التموينية، بحملة أسفرت عن ضبط أحد محلات الجملة لبيع المواد الغذائية لحيازته دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على عدد ٨ جوال دقيق ٧٢ ٪ حر زنة ٥٠ كجم باجمالى وزن ٤٠٠ كجم وعدد ٢٥ جوال دقيق حر ٧٢ ٪ زنة ٢٥ كجم باجمالى وزن ٦٢٥ كجم.

كما تم ضبط أحد محلات بيع المنتجات البلاستيكية لحيازته رولات استرتش المستخدمة فى صناعة البلاستيك معبأة داخل كراتين بدون فواتير دالة على مصدرها وتم التحفظ على عدد ٢٠٠ رول استرتش بلاستيك مجهول المصدر، تحرير محضر عدم اعلان عن الاسعار للسلع الغذائية بالأسواق.

وتم ضبط سوبر ماركت لحيازته سجائر بدون فواتير دالة على حيازتها وتم التحفظ على ٦٠ علبة سجائر أنواع مختلفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.