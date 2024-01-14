الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" يشن حملات موسعة لمتابعة الأسواق والمنتجات الطيبة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصدر أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

مستلزمات طبية 

قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بحملات على نطاق المحافظة والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وبيع جونتيات طبية مجهولة المصدر  ١- عدد ٣٠ علبة جوانتى x ١٠٠قطعة باجمالى 3000 جوانتى مجهول المصدر، تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر وتم تحريز 50 علبة سرنجات  × ١٥٠ سرنجة باجمالى ٧٥٠٠ سرنجة وعدد ٨٠ علبة جوانتى.

سلع غذائية 

وتم تحرير محضر حيازة مخلل مجهول المصدر وتم تحريز الكميات عبارة عن عدد ٥ برميل مخلل مشكل×٥٠ كجم للبرميل باجمالى 250 كجم مخلل مجهول المصدر وتحرير محضرين حيازة زيوت ادخنة اليكترونية باجمالى عدد ٢٠٠ عبوة زيت مجهولة المصدر، وتحرير 3 محاضر حيازة سجائر اجنبية باجمالى عدد ٥٣٠ علبة مجهولة المصدر، تحرير عدد ٦ محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تموين الإسكندرية حملات الطيبة والمنتجات الاسواق

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