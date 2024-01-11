الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سجائر مجهولة المصدر فى حملة تموينية موسعة بالإسكندرية

ضبط سجائر
ضبط سجائر

وجهت إدارة تموين شرق الإسكندرية برئاسة فريد شوقى، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، اليوم الخميس، حملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة 612 علبة من أنواع مختلفة و1800 فلتر سجائر مجهول المصدر وتحرر محضري عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية.

كما شملت تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والمخابز البلدية.

ضبط سجائر المصدر تموينية بالاسكندرية مجهولة مختلفة الأنواع

مواد متعلقة

حبس عامل قتل مديره في الإسكندرية لخلافات العمل

نشاط بحركة الملاحة البحرية.. ميناء الإسكندرية يستقبل 151 ألف طن سلع استراتيجية

تجديد حبس عاطلين ضبطت بحوزتهما كمية من مخدر "الحشيش" بالإسكندرية

السجن المؤبد لمتهم بجلب 6.5 طن حشيش على مركب صيد بالإسكندرية

تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث سيدى برانى للشهر المقبل

"مشنوق داخل مكتبه".. قرارات النيابة في واقعة "محامي الإسكندرية"

قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال جثة شاب سقط في مياه البحر بالإسكندرية

ست مجدع.. "داليا": واجهت المتاعب في بداية عملي كسائقة على سيارة أجرة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

"من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة".. الأهلى يعلن تفاصيل تعاقده مع وسام أبوعلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟