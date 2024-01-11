ضبط سجائر مجهولة المصدر فى حملة تموينية موسعة بالإسكندرية

وجهت إدارة تموين شرق الإسكندرية برئاسة فريد شوقى، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، اليوم الخميس، حملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة 612 علبة من أنواع مختلفة و1800 فلتر سجائر مجهول المصدر وتحرر محضري عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية.

كما شملت تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.



وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والمخابز البلدية.