ضبط سولار وسلع غذائية فى حملات موسعة بالإسكندرية

أصدر أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والمخابز البلدية، قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية، والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وبيع وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية من خلال التاريخ المدون علي العبوات، وتمت مصادرة الكميات عدد ٩٨ علبة مواد غذائية متنوعة جيلي بسكويت شيكولاتة زبادى لبن.

ضبط سولار

تم تحرر محضر تجميع سولار لدي محطة تموين سيارات وتم التحفظ علي كمية ٧٩٨ لتر سولار، وتحرير محضرين توقف لعدد ٢ بدال تمويني عن العمل دون إذن مسبق من التموين، وتحرير محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وتحرير محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان عن البيانات خارج المخبز، وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وأصدر أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

قامت إدارة غرب والجمرك التموينية برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وتحت إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة وسعد حسانين مفتش الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ علي عدد ٣٥٦ علبة سجائر، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.