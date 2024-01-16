تشييع جثمان غريق شاطئ لوران بالإسكندرية

شيع عدد من أهالي وأصدقاء غريق شاطئ لوران، من مسجد الإسراء بمنطقة الرمل الميري إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في سيدي بشر شرق الإسكندرية، وسط بكاء أسرته، يذكر أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت الجثمان بعد 6 أيام من البحث المتواصل داخل المياه.

قرار النيابة

وقررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب لقي مصرعه إثر سقوطه في مياه البحر بمنطقة لوران وانتشاله بعد 6 أيام من مياه البحر، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة هوية الغريق.

كانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وفريق غواصي الخير المتطوعين، صباح أمس الإثنين، جثمان الشاب يوسف علي، غريق منطقة لوران، وذلك بعد 6 أيام من البحث عن جثمانه من قبل رجال الإنقاذ.

ظهور الجثمان بشاطئ محمد نجيب



وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين أن الجثمان ظهر فوق سطح المياه بشاطئ محمد نجيب وليس في مكان الغرق بمنطقة لوران، داعيًا له بالرحمة وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

تلقي اللواء خالد البروي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حالة غرق لشاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية رفقة فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

كان قد قال الكابتن إيهاب المالحي، إنه تلقى إشارة عن غرق شاب بمنطقة لوران أمام شارع شعراوي، وناشد الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، معربًا عن أمله في سرعة العثور عليه، موجهًا الدعوة لجميع غواصي الخير للتوجه إلى منطقة غرق الشاب والمساعدة في انتشاله.

ووجه المالحي، قائد غواصي الخير بالإسكندرية، الدعوة إلى جميع غواصي الخير بالإسكندرية، بسرعة التوجه إلى مكان سقوط الشاب المشار إليه بمنطقة لوران على طريق الكورنيش بشرق الإسكندرية.

يذكر أن الشاب تواجد للتصوير مع أصدقائه، لكن أمواج البحر كانت عالية فصدمته وسقط في البحر.

جانب من تشيع جثمان غريق شاطئ لوران بالإسكندرية