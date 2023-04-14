الجمعة 14 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد انتشالها من المياه.. التصريح بدفن جثة غريق شاطئ النخيل الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثه شخص بعد توقيع الكشف الطبي عليها لقي مصرعه غرقا في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية.

 وذلك على الرغم من غلق الشاطئ بعد صدور قرار من النيابة العامة، بعد تسلله إليه مستغلا تحسن حالة الطقس، التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع غطاسي الخير، تمكنوا من انتشال الجثة من المياه بعد البحث عليها دام 6 أيام، وتم نقلها الي المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، بورود بلاغ من قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، يفيد وقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث لقى غرقه عند الحاجز الثالث من  شاطئ النخيل، عقب نزوله المياه صباح السبت للاستحمام.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسي الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان وانتشاله سريعا، إلا أن سوء الأحوال الجوية قد حال دون إيجاده سريعا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان قد تلقى فريق غواصين الخير البلاغ وتم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية لسرعة انتشال جثمان الشاب سريعا، وهو ما قد تم حيث وقع غرق الشاب ويبدأ البحث عنه، بمعرفه مجموعات.

إسكندرية التصريح بدفن جثة النيابة العامة ب انتشال جثمان الشاب بالاسكندرية توقيع الكشف الطبي سؤال شهود العيان

الأكثر قراءة

سفير مصر ووزير الدفاع المجرى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

تعديل تشريعى منتظر يمنح المطلقة 5% من دخل طليقها الشهرى بعد 5 سنوات

كشف لغز طفل مذبوح داخل محل كوافير في بلبيس

قبل ما تسافر في العيد.. أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر الجديدة

أسعار كعك عيد الفطر 2023 في معارض أهلا رمضان وكلنا واحد

قطاع الأمن العام ينفذ 85089 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3- 3»

ماجد حبته

جد أيرلندى والآخر بريطانى!

مدحت بشاى

القيامة .. وتوحيد قلوب المؤمنين

عبد الرحيم طايع

الأقصر تخاصم مثقفيها!

محمد عبدالناصر

حتى لا يضيع الدم هباء

محاسن السنوسي

بدو سيناء.. و"الكتيبة 101"

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور

الأردن يحذر من فرض إسرائيل قيود على وصول المسيحيين لكنيسة القيامة