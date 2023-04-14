بعد انتشالها من المياه.. التصريح بدفن جثة غريق شاطئ النخيل الإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثه شخص بعد توقيع الكشف الطبي عليها لقي مصرعه غرقا في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية.

وذلك على الرغم من غلق الشاطئ بعد صدور قرار من النيابة العامة، بعد تسلله إليه مستغلا تحسن حالة الطقس، التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع غطاسي الخير، تمكنوا من انتشال الجثة من المياه بعد البحث عليها دام 6 أيام، وتم نقلها الي المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، بورود بلاغ من قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، يفيد وقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث لقى غرقه عند الحاجز الثالث من شاطئ النخيل، عقب نزوله المياه صباح السبت للاستحمام.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسي الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان وانتشاله سريعا، إلا أن سوء الأحوال الجوية قد حال دون إيجاده سريعا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان قد تلقى فريق غواصين الخير البلاغ وتم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية لسرعة انتشال جثمان الشاب سريعا، وهو ما قد تم حيث وقع غرق الشاب ويبدأ البحث عنه، بمعرفه مجموعات.