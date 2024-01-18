الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثمان الطفلة "منة" من مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية

اسعاف
اسعاف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع غطاسين الخير المتطوعين، اليوم الخميس، من انتشال جثمان الطفلة منة 4 سنوات لقت مصرعها غرقًا بترعة مشروع ناصر أمام محطة 5 وجرفتها المياه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة التحقيقات.

انتشال الجثة

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواطين الخير، لـ"الدستور": الحمد لله والشكر لله تم انتشال جثمان الطفله منة غريقة مشروع ناصر بعد غرقها بثلاث أيام ظهرت الجثة على سطح المياه وتم انتشالها بفضل الله  ربنا يرحمها ويرزق اهلها الصبر والسلوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بغرق طفلة

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طفلة عمرها 4 سنوات بترعة مشروع ناصر أمام محطة 5 غرب المحافظة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص أن غرق طفلة تدعى "منة إبراهيم مصباح عبد السلام"، 4 سنوات، بالترعة المشار إليها.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الطفلة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

انتشال جثمان الطفلة منه مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية الإنقاذ النهري

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