الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الإسكندرية" يشن حملات موسعة لمراقبة السلع الغذائية بـ المنتزه

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

 

وقامت إدارة المنتزه التموينية برئاسة رضا حسن  مدير الإدارة  وتحت إشراف أحمد على رئيس الرقابة ووائل كمال مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين، بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط عدد ٩٩ زجاجة خل زنة الزجاجة واحد لتر منتهية الصلاحية، وضبط عدد ٢١ زجاجة زيت طعام زنة الزجاجة ٨٠٠ ملل منتهية الصلاحية، وضبط عدد ٥٤ علبة حليب زنة العبوة ٢٠٠ ملل منتهية الصلاحية.

 

كما تم ضبط ٤٠ علبة جبنة زنة العبوة واحد كيلو جرام منتهية الصلاحية وضبط ١١٤ باكو كيك منتهى الصلاحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 

كان المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

 

قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بحملات على نطاق المحافظة والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وبيع جونتيات طبية مجهولة المصدر .

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