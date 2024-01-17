"تموين الإسكندرية" يشن حملات على بازارات بيع السجائر وبدالى التموين

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، حيث شنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتورعبدالله عثمان مدير الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين حملات تموينية، والتى أسفرت عن ضبط محل، وذلك لقيامه بعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وحيازته منتجات غذائية منتهية الصلاحيه عبارة عن عدد 68 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها عدد 48 قطعة بسكويت ومخبوزات محشوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط سجائر مجهولة

كما تم ضبط محل بازار، وذلك لقيامه بعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها عبارة عن 640 علبة سجائر مجهولة وغير مصحوب وبالفواتير الدالة على حيازته وضبط محل بازار، وذلك لحيازته سجائر مجهولة المصدر ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 107 علب سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعيه حيازتها و30 باكو مخبوزات محشوة بالشوكولاتة منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.



ضبط مستلزمات مقاهي

كما تم ضبط محل لبيع مستلزمات المقاهي وذلك لقيامه بعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر عبارة عن 125 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وتحرير محضر توقف لبدال تمويني دون إذن من التموين، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط سلع غذائية

قامت حملة تموينية مركزية برئاسة جمال عمار وكيل المديرية وعضوية حسن داود مدير إدارة العامرية وخالد عبدالفتاح المشرف بإدارة المنتزة بحملة تموينية بنطاق إدارة العجمى، والتى أسفرت عن تحرير محضر تصرف مخبز بلدى فى 35 جوال دقيق بلدى زنة 50 كجم باجمالى 1750 كجم دقيق، وتحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية وتحرير3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين وتحرير5 محاضر عدم وجود لوحة بيانات على المخابز، وتحرير محضر توقف لمحطة بنزين بدون إذن من الجهات المختصة.

ضبط بدال تموينى

تم تحرير محضر لبدال تموينى لعدم إعلانه عن اسعار السلع التموينية وتحرير محضر حيازة سجائر دون فواتير دالة على الحيازة لصاحب محمصة وتم التحفظ على ١٥٠ علبة سجائر، وتحرير محضر حيازة سجائر دون فواتير دالة على الحيازة لصاحب ماركت وتم التحفظ على ١٢٠ علبة سجائر، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية لسوبر ماركت، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.