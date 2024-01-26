الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تموين الإسكندرية" يضبط سيارة نقل بها 1318 لتر سولار مدعم لبيعه بالسوق السوداء

سولار
سولار

قام المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، بحملة تموينية مكبرة مسائية تشكلت من الأستاذ أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية ورضا حسن مدير إدارة تموين المنتزة وأحمد على رئيس رقابة تموين المنتزة وأحمد هيبة رئيس رقابة تموين وسط بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتى أسفرت عن ضبط سيارة نقل تانك محملة بكمية ١٣١٨ لتر سولار مدعم مجمعة بدون تصريح من الجهات المختصة للإعداد لتسريبها الى السوق السوداء التربح الغير مشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.


وكانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات من الخامات  التصنيع مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة تستخدم في تصنيع منتجات الألبان مما تسبب ضررا على صحة المواطنين، و1500 لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مصنعين البان وجبن، وحجز المسؤولين عن المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.


وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع منتجات الألبان بمنطقة النهضة بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بحيازته خامات للتصنيع مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة تستخدم في تصنيع منتجات الألبان مما تسبب ضررا على صحة المواطنين.


وتم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 110 شكائر لبن بودرة مجفف وزن الشيكارة 25 كجم باجمالى وزن 2750 كجم، و100 كرتونة زبدة وزن الكرتونة 25 كجم باجمالى وزن 2500 كجم، مجهوله المصدر تستخدم في عمليه التصنيع.


كما تم ضبط مصنع لتصنيع الجبن لحيازته كمية من السولار بدون تصريح من الجهات المختصة وبلغت الكمية حوالي 1500 لتر سولار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تموين الإسكندرية سولار مدعم بالسوق السوداء مباحث التموين المنتزة

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