حملة لضبط المخابز والأسواق بالعامرية والعجمي في الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

حمله مركزية بالعجمي والعامرية

وأسفرت حملة تموينية مركزية برئاسة حسن داود، مدير إدارة العامرية ومحمد الشافعي، المفتش بإدارة العجمي، عن تحرير ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضريِّ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير ٧ محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، وتحرير ٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين وتحرير محضر عدم وجود سجل تفتيش.

ضبط سجائر مجهولة

كما تم تحرير محضر لأحد محلات بيع السجائر والدخان لحيازة عدد ١٠٠٠ علبة سجائر مستوردة بدون مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.