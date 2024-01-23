الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية موسعة لضبط السجائر المجهولة والمخابز المخالفة في الإسكندرية

المضبوطات
المضبوطات

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية وتشديد الرقابة على المخابز.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية والتى أسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة، وعدد ٥٣٠ علبة سجائر متنوعة وتحرير عدد ٣ محاضر عدم اعلان عن عن اسعار السجائر وتحرير محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة  بحملات تموينية والتى أسفرت عن حيث تم شن حملة صباحة تحرير محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتحرير محضر عدم نظافة ادوات العجين وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز وتحرير محضر عدم احتفاظ بسجل التفتيش لأحد المخابز وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.

كما تم شن حملة تموينية مسائية بالاشتراك مع مباحث التموين  و التى أسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب فرش لحيازة عدد ٤٩٠ عبوة كريم بشرة منتهية الصلاحية، كما تم اعدام عدد ٢٠ جوال علف بط زنة الواحدة ٢٠ كيلو جرام  بمنطقة ام زغيو  وذلك لعدم صالحيتهم وتحرير عدد ٥ محاضر عدم اعلان عن الأسعار وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كان قد أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة والأستاذ محمد الشافعى مفتش الإدارة بالأشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملات تموينية والتى أسفرت عن تحرير محضر ضد مخزن لحيازة وتجميع سجائر مجهولة المصدر وتم ضبط عدد ٣٢٥٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

كما قامت إدارة المنتزة التموينية برئاسة الأستاذ رضا حسن  مدير الإدارة  و تحت إشراف الأستاذ أحمد على رئيس الرقابة ووائل كمال مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط حيازة وعرض للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة وتم مصادرة عدد ٣٩٤٠ علبة سجائر متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

حملات تموينية لضبط السجائر المجهولة والمخابز المخالفة الإسكندرية

مواد متعلقة

حملة لضبط المخابز والأسواق بالعامرية والعجمى فى الإسكندرية

ضبط مواد بترولية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

انتشال جثمان الطفلة "منة" من مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية

"تموين الإسكندرية" يشن حملات على بازارات بيع السجائر وبدالى التموين

"تموين الإسكندرية" يشن حملات على المخابز والأسواق لضبط المخالفات

"تموين الإسكندرية" يشن حملات موسعة لمراقبة السلع الغذائية بـ المنتزه

تشييع جثمان غريق شاطئ لوران بالإسكندرية

ضبط 7 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموين مكبرة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

عقب أشهر من الوفاة.. حبس داهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

"دالرياضة" تسحب موظفيها من أندية المنوفية.. وترد: بيعاملونا مثل "الممتاز"

بعد شكاوى صيادي البرلس.. رئيس "علوم البحار" يكشف خطورة الصيد بالصعق الكهربائي

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس