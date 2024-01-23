حملات تموينية موسعة لضبط السجائر المجهولة والمخابز المخالفة في الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية وتشديد الرقابة على المخابز.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية والتى أسفرت عن تحرير عدد ٣ محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة، وعدد ٥٣٠ علبة سجائر متنوعة وتحرير عدد ٣ محاضر عدم اعلان عن عن اسعار السجائر وتحرير محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بحملات تموينية والتى أسفرت عن حيث تم شن حملة صباحة تحرير محضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتحرير محضر عدم نظافة ادوات العجين وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز وتحرير محضر عدم احتفاظ بسجل التفتيش لأحد المخابز وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية.

كما تم شن حملة تموينية مسائية بالاشتراك مع مباحث التموين و التى أسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب فرش لحيازة عدد ٤٩٠ عبوة كريم بشرة منتهية الصلاحية، كما تم اعدام عدد ٢٠ جوال علف بط زنة الواحدة ٢٠ كيلو جرام بمنطقة ام زغيو وذلك لعدم صالحيتهم وتحرير عدد ٥ محاضر عدم اعلان عن الأسعار وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

كان قد أصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة والأستاذ محمد الشافعى مفتش الإدارة بالأشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملات تموينية والتى أسفرت عن تحرير محضر ضد مخزن لحيازة وتجميع سجائر مجهولة المصدر وتم ضبط عدد ٣٢٥٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

كما قامت إدارة المنتزة التموينية برئاسة الأستاذ رضا حسن مدير الإدارة و تحت إشراف الأستاذ أحمد على رئيس الرقابة ووائل كمال مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط حيازة وعرض للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة وتم مصادرة عدد ٣٩٤٠ علبة سجائر متنوعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.