"تموين الإسكندرية" يشن حملات موسعة لتشديد الرقابة على المخابز والسجائر

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

حملات موسعة

فقد قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام وفريق العمل التابع له بحملات على نطاق المحافظة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٦٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين المنتزة

كما قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٤٤ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٨ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٣ محاضر لبقالين تموين مخالفين وتحرير ٥ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير ٢٠ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير محضرين أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

تموين وسط

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير ٣٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضرين بيع سكر بسعر أزيد وتحرير عدد ٤ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير ٣ محاضر امتناع عن بيع سجائر وتحرير محضري عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٧ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق وتحرير ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين العامرية

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الإدارة بإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير ٢٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٤ محاضر تبديد مضبوطات وتحرير ٣ محاضر إعدام مضبوطات وتحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق وتحرير ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين غرب

و قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل، وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيسة الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ١٤ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضري بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير ٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٤ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير ٣ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.