"تموين الإسكندرية" يشن حملات لضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر

أصدرالمهندس احمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

قامت حملة تموينية مركزية برئاسة إبراهيم مرسال رئيس رقابة إدارة العامرية وغادة عاشورالمفتشة بإدارة الرقابة بالمديرية بحملة تموينية مركزية، والتى أسفرت عن تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون مستندات فى سوبر ماركت، وتم التحفظ على 15 خرطوشة سجائر LM، و15 خرطوشة كليوباترا، تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر بدون مستندات داخل المحلات.

كما تم التحفظ على 46 خرطوشة سجائرأنواع مختلفة، تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر وشيشة الكترونية بدون مستندات داخل إحدى المحلات، وتم التحفظ على 18 خرطوشة سجائر أنواع مختلفه و13 شيشة الكترونية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.



كان المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، أصدرتعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

فقد قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام وفريق العمل التابع له بحملات على نطاق المحافظة والتى أسفرت عن تحرير66 محضرلمخابز بلدية مخالفة منها 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف، وتحرير3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة واشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 44 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير3 محاضر لبقالين تموين مخالفين، وتحرير5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 20 محضرعدم حمل شهادات صحية، وتحرير 14 محضرعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة، واشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير32 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سكر بسعر أزيد، وتحرير4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير3 محاضر امتناع عن بيع سجائر، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية وتحرير7 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، مدير الادارة، واشراف إبراهيم مرسال،رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 20 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير4 محاضر تبديد مضبوطات، وتحرير3 محاضراعدام مضبوطات، وتحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير6 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير4 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.



و قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل، مدير الادارة، وإشراف الدكتورة أمانى الجزار، رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير9 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير14 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير3 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.