الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملة تموينيه موسعة على المخابز لضبط المخالفات في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

شنت إدارة تموين العجمى، حملة أسفرت عن تحرير محضرين إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير محضرعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضرعدم وجود لوحة بيانات، وتحريرمحضر عدم اعطاء بون صرف للمواطنين.

مباحث التموين

كما تم الأشتراك مع مباحث التموين وتم تحرير المحاضر وتحرير محضر ضد مصنع أعلاف وذلك لحيازة وعدد ٨٠ شيكارة تبن شمر × ٥٠ ك بدون  بيانات وعدد ٨٠٠ شيكارة تبن برسيم  حجازى ×٥٠ ك بدون بيانات وعدد ٤٠٠ شيكارة شعير ×٥٠ ك مجهول المصدر وتحرير محضر ضد محل لبيع الدقيق وذلك لحيازة عدد ٣٥ شيكارة دقيق حر  ×٥٠ ك مجهول المصدر وعدد ٣٠ شيكارة دقيق حر  ×٥٠ ك مجهول المصدر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.


 

حملة تموينية المخابز ومصنع أعلاف بالاسكندرية

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