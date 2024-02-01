الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة شخصين في انهيار سقف وسور مخازن شركة شرق الإسكندرية

انهيار سقف
انهيار سقف

لقي شخص مصرعه وأصابه آخر وفر هاربا  شرق الإسكندرية، عقب سقوط اجزء من سقف وسور مخازن إحدى شركات البطاريات، تم نقل المتوفي إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بسقوط سقف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بسقوط جزء من سقف عنبر من الداخل لمخازن مصنع شركة فارتا وجزء من السور، التابعة إلى حي شرق.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ بصحبه قوة أمنية والدفاع المدني وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سقف من الداخل وجزء من سور لمخازن إحدى شركات البطاريات مخازن بشارع محطة السوق قبلي القطار مع تقاطع شارع عشرين.

وأسفر عن وجود مصاب و"هرب" عقب توجه الأجهزة المعنية، وحالة وفاة لشخص يدعى نور.ا.ص،  15 سنة، ومقيم بعزبة سلام، البر القبلي حي شرق، وليس له علاقة بالمكان، وجري استجواب الغفير المكلف بحراسه المخازن في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مصرع واصابة شخص مخازن شركة شرق الإسكندرية

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