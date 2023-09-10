مصرع شخص وإصابة آخر.. محافظ الإسكندرية يكلف بالتعامل الفوري مع سقوط سور عقار

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية، فور ورود بلاغ يفيد سقوط سور سطح بالدور السادس بالعقار رقم 57 شارع المعسكر الرومانى امام فندق توليب طريق الكورنيش بنطاق حي شرق، بالتواجد فورًا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

العقار صادر له قرار ترميم

وتبين من المعاينة أن العقار أرضي و5 أدوار علوية وصادر للعقار قرار ترميم رقم 2 لسنة 2053 و العقار خالى من السكان، وأسفر الحادث عن حالة وفاة وحالة واحدة إصابة وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

رفع درجة الاستعداد بمحيط العقار

شدد المحافظ على تكثيف فرق الدفاع المدني والاسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

على الفور، تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

وفاة سيدة في انهيار سقف عقار بكوم الدكة

وشهدت منطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية مساء أمس انهيار أسقف عقار من الداخل، حيث لقيت سيدة مصرعها، إثر الحادث، كما تقرر إخلاء للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.

وتلقى السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إشارة من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بانهيار أسقف عقار بشارع ابن نباتة بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط.

وتوجهت رئيس وحدة كوم الدكة إلى موقع الحادث وتبين أن العقار عبارة عن دور أرضي وعدد 2 محل ومن الداخل سكني وعدد 3 طوابق علوية والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية وأن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية.

بالمعاينة، تبين سقوط الأسقف من الطابق الثالث والثاني والأول وصولا للطابق الأرضى، وأسفر الحادث عن سقوط حالة وفاة لسيدة تدعى أمينة عطية عبد الغنى القاضى، 49 سنة وتم استخراج الجثمان من تحت الأنقاض، كما تبين أن العقار يقيم به عدد 3 أسر بإجمالى 7 أفراد، وتم عمل إخلاء إداري للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط.

تم نقل الأسر المتضررة للإقامة لدى ذويهم، وجار عمل بحث اجتماعي واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة والوفاة وخسائر الممتلكات.

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