محافظ الإسكندرية يشهد إطلاق مبادرة "أنت الحياة" فى برج العرب

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأحد إطلاق مبادرة "أنت الحياة" بمركز ومدينة برج العرب القديم، والتي تستمر خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر الجاري بمدرستي (العقول المستنيرة الثانوية، والرابعة الابتدائية بنات)؛ يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

المبادرة تستهدف تنمية وتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية

وخلال إطلاق المبادرة؛ قدم المحافظ الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة الرائدة والتي تستهدف تنمية وتقديم الخدمات للفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن المبادرة تشمل قوافل طبية (مختلف التخصصات) وورش عمل حرفية وامتحانات فورية (محو الأمية)، وتوعية للسيدات، وفعاليات للأطفال ومسرح، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي والأسري وتشخيص المشكلات السلوكية والنفسية.

بحث شكوى ومطالب المواطنين

وتفقد المحافظ أقسام المبادرة والتقى بعدد كبير من المواطنين لبحث شكاواهم ومطالبهم، ووجه «الشريف» رئيس مركز ومدينة برج العرب ببحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت، مؤكدا أن المحافظة دائما تفتح أبوابها أمام المواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة تسهدف الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، ويتم من خلالها توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، توعية (اجتماعية، وتعليمية، وصحية، ونفسية، ودينية).

تعاون عدة جهات بالمبادرة

وأكد الشريف أن المبادرة تتم بالتعاون بين الجهات المعنية وهي:(وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وجامعة الإسكندرية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية و تعليم الكبار)، وغيرها من المؤسسات المختصة، ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد محمد نبيل مدير مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب القديمة، والدكتور محمد شعبان منسق مؤسسة حياة كريمة الإسكندرية، وممثلي وزارة الأوقاف، والشباب والرياضة، وممثلي المجلس القومي للمرأة.

انطلاق مبادرة انت الحياة بالإسكندرية

انطلاق مبادرة انت الحياة بالإسكندرية

انطلاق مبادرة انت الحياة بالإسكندرية

انطلاق مبادرة انت الحياة بالإسكندرية

انطلاق مبادرة انت الحياة بالإسكندرية

انطلاق مبادرة انت الحياة بالإسكندرية