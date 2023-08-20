الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مشروعات "حياة كريمة"..

الإسكندرية: تجهيز 4 مجمعات خدمية وإنشاء وتطوير 6 مراكز شباب ببرج العرب

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، آخر المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير "حياة كريمة" لهم.

وأكد محافظ الاسكندرية؛ أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بـ4 مجمعات خدمية بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وقرية أبوصير وقرية الغربانيات، حيث إن المجمع مكون من 3 أدوار على مساحة 400 متر، ويضم بداخله (وحدة محلية، ومركز تكنولوجي، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ومجلس محلي)، حيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد.

وأضاف الشريف؛ أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 6 مراكز خاصة بالشباب، حيث تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبوعليوة بمركز برج العرب القديم، ورفع كفاءة ملعب مركز شباب بهيج، وإنشاء مركز شباب الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الجويرة بقرية الغربانيات، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبوصير البحرى بقرية أبوصير، وإحلال وتجديد مركز شباب أبوصير القبلى بقرية أبوصير.

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محافظ الإسكندرية حياة كريمه مركز ومدينة برج العرب 4 مجمعات خدمية 6 مراكز خاصة بالشباب

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