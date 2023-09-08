محافظ الإسكندرية يناقش خطة ومؤشرات المجلس القومي للسكان

ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان؛ لمناقشة خطة المجلس القومي للسكان وتقييم الخطط السابقة مع استعراض الجهود التي تمت داخل محافظة الإسكندرية.

تحقيق الهدف القومي لضبط النمو السكاني

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي لضبط النمو السكاني الذي يؤثر على مؤشرات التنمية وينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل، لافتًا إلى أهمية التوعية وتغيير الموروثات والعادات الخاطئة، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن.

ابرز الاحصائيات والدراسات بالمحافظة

وقامت إيناس محمود سلامة، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان، بعرض أبرز الاحصائيات والدراسات و المؤشرات الصحية و الحيوية والاقتصادية بالإسكندرية خلال العام الماضي بالمقارنة بالسنوات السابقة.

جاء ذلك بحضور د.أحمد جمال، نائب المحافظ، ود.جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.