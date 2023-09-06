الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من مقاطعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد من مقاطعة شاندونج الصينية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، وفدا من مقاطعة شاندونج الصينية برئاسة لي هونج، وبحضور السيد يانغ يي القنصل العام لدولة الصين، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

الأهمية الحضارية لمدينة الإسكندرية 

وخلال اللقاء، رحب الشريف بالوفد الصيني على أرض الإسكندرية، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، مشيرا إلى الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لمدينة الإسكندرية.

وأثنى محافظ الاسكندرية على زيارته لدولة الصين وزيارته لمقاطعة سيشوان منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه زار خلالها العديد من المشروعات الكبري والشركات، وأبدى اهتمامه بفتح باب التعاون للاستثمار في مثل هذه المشروعات.

من جانبها، شكرت لي هونج المحافظ على حفاوة الاستقبال. وأعربت عن سعادتهم بتواجدهم بمدينة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تتميز بالعديد من المقومات الجمالية.

التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شاندونج
 

وأكدت على اهتمامهم بتعزيز التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شاندونج، مشيرة إلى أوجه الشبه الذي يجمع بين الإسكندرية والمقاطعة، موضحة أن المقاطعة هي مدينة ساحلية وزراعية وصناعية واقتصادية وثقافية وتعداد سكانها ما يقارب 100 مليون نسمة، و بها النهر الأصفر مثل نهر النيل ومساحتها تبلغ 160 ألف كيلو متر مربع،  وتحتل المركز الثالث في الصين كمدينة اقتصادية، وبها 2 ميناء، وهي مسقط رأس الحضارة الصينية و مهد الحضارة الكنفوشية وبها 4 مواقع من ضمن التراث العالمي.

زيارة وفد روسي للإسكندرية 

وكان قد استقبل محافظ الإسكندرية الإسكندرية نهاية أغسطس الماضي وفد من إقليم كراسنودار بروسيا، وكارين فاسيليان قنصل عام روسيا بالإسكندرية.

وثمن المحافظ العلاقات المصرية الروسية، ورحب الشريف بأعضاء الوفد والذي يتضمن نواب لرؤساء العديد من الجامعات الروسية والتي يدرس بها حوالي 18 ألف طالب مصري، وأشاد بالجامعات الروسية والتي تتميز بالتقدم التكنولوجيا.

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد من مقاطعة شاندونج الصينية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد من مقاطعة شاندونج الصينية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد من مقاطعة شاندونج الصينية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد من مقاطعة شاندونج الصينية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد من مقاطعة شاندونج الصينية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد من مقاطعة شاندونج الصينية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد من مقاطعة شاندونج الصينية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد من مقاطعة شاندونج الصينية
محافظ الإسكندرية الوفد الصيني مقاطعة شاندونج الصينية قنصل الصين العلاقات الثنائية بين مصر والصين

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